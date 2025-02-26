ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", - говорится в сводке ведомства.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, освобождение этих населенных пунктов способствует еще большему усилению огневого контроля над подъездными путями к Судже и ведет к приближению к городу российских подразделений.

На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. По его словам, "наступление российских войск идет на всех направлениях".