26 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

27 уроженцев Дагестана задержали за массовую драку с полицейскими в Подмосковье

27 уроженцев Дагестана задержали за массовую драку с полицейскими в Подмосковье. Инцидент произошел в выходные под Дмитровом. Мужчины пытались помешать задержанию своего земляка, пишет Lenta.ru

В полицию позвонили из местного магазина в поселке Ермолино. Звонивший пожаловался на уроженца Дагестана 1999 года рождения, который нарушал общественный порядок в магазине. На место выехали правоохранители, которые попытались усадить пьяного мужчину в служебное авто.
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Толпа "защитников" повалила одного из полицейских на землю. Его били ногами. В нападении на силовика участвовали около 10 человек.

В результате полицейским удалось отогнать агрессоров и доставить 26-летнего нарушителя в отделение. Позже полиция задержала 27 человек "за различные правонарушения". На зачинщика драки 1998 года рождения составили административный протокол по статье 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ. Также возбуждено уголовное дело.

Против нарушившего порядок в магазине мужчины также составили протокол по такой же статье 19.3. Он арестован на 13 суток. Остальных участников потасовки отпустили.

Выяснилось, что все участники конфликта являются жителями местного хостела. Жители жалуются, что уже почти пять лет борются с приезжими. По их словам, "гости" постоянно нарушают порядок: напиваются и лежат в кустах, пугая людей. При этом рядом с хостелом находится Дом культуры, который посещают дети.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий детей мигрантов в Свердловской области.

"В социальных медиа сообщалось, что на территории Свердловской области несовершеннолетние дети мигрантов систематически организуют драки, в том числе с местными школьниками. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Теги: драка, подмосковье, дагестан, полиция


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