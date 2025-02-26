26 Февраля 2025
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Фото: Накануне.ru

Парад планет смогут увидеть россияне 28 февраля

Парад планет могут увидеть жители Земли 28 февраля. Сразу семь планет Солнечной системы выстроятся в ряд. Пять из них можно будет увидеть невооруженным глазом, пишут Известия.
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В средних широтах России парад планет можно будет увидеть вечером: с 18:30 мск до 21:30 мск. При этом с территории нашей страны будут видны не все планеты. Как сообщает Московский планетарий, Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера окажутся в узком секторе на закатном небе. Из четырех планет будут видны только Венера и, возможно, при ясных погодных условиях, Меркурий, остальные "спрячутся" в солнечных лучах.

Отмечается, что бывают полные парады планет. В таком случае все восемь планет выстраиваются в ряд, но это бывает раз в 170 лет.

Данное космическое явление не оказывает значительного влияния на Землю. Но с парадом планет связаны суеверия и запреты. Считается, что в этот день не стоит брать или давать деньги в долг. Также не рекомендуется кардинально менять внешность и провоцировать ссоры и конфликты.

Последний парад планет жители планеты наблюдали в ночь с 20 на 21 января. Тогда шесть из восьми планет Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн - выстроились в одну линию и были видны без телескопов.

Ученые отмечают, что это редкое явление, когда в одну линию встают почти все планеты Солнечной системы. А небольшие парады планет, в которых участвуют три-четыре небесных тела, происходят довольно часто.

Теги: парад, планета, солнце, меркурий, венера, марс, юпитер


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