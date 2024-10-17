"Охотничья Луна" взойдет над небом России вечером 17 октября

"Охотничья Луна" взойдет над небом России 17 октября. Это осеннее явление еще называют "кровавым суперлунием" из-за оттенка, который приобретает спутник Земли, пишет РБК.

Это третье из четырех суперлуний в этом году. В октябрьское полнолуние Луна будет на самом близком расстоянии от Земли и покажется на 30 процентов ярче и на 15 процентов больше, чем в самой дальней точке своей орбиты.

Астрономы говорят, что зрелище можно будет наблюдать сразу после заката Солнца, когда Луна только восходит. Самый пик небесного явления смогут наблюдать жители восточных регионов России. При условии не пасмурной погоды.

По данным Московского планетария, наблюдать необычайно яркий спутник Земли можно будет в ночь на 18 октября и две ночи после этого.

С этим небесным явлением связаны приметы: считается, что в полнолуние необходимо завершить все незаконченные дела. При этом у человека может появиться раздражительность, мнительность и даже агрессивность.