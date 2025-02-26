"Би-2" находится в отчаянном положении

Лидер группы "Би-2" Лева* признался, что коллектив находится в отчаянном положении. Об этом Егор Бортник* (настоящее имя певца) рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус). Сегодня они опубликовали вторую часть разговора с ним, сообщают Известия.

Артист отметил, что денег не хватает даже на съемки клипов.

"Я потерял сразу где-то около $5 млн, потому что они вложены были в дело в наше. Когда отменились все концерты, естественно, я потерял всё", — сказал он.

Лева Би-2* добавил, что обеспечивал работу группы из личных сбережений три года - с момента отъезда из России. Он пожаловался, что ему пришлось продать квартиру для содержания коллектива.

Также музыкант заявил, что у него нет такого понятия, как родина, поскольку "он с 19 лет живет на чужбине" и ему "все равно".

Отметим, оказалось, Бортник* соврал по поводу продажи своей квартиры в Москве. Он только переоформил ее на бывшую жену. Сегодня SHOT сообщил, что накануне подожгли дверь в московской квартире певца из-за того, что он помогает Киеву.

* — признан в РФ иноагентом