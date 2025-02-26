26 Февраля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут узаконить верификацию возраста пользователя в сети

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в стране надо законодательно закрепить верификацию возраста пользователей в интернете.

В своём докладе за 2024 г. Москалькова отметила, что для защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента в интернете необходима законодательная регламентация верификации возраста интернет-пользователей. Сегодня контент с маркировкой 18+ доступен любому интернет-пользователю, который поставит "галочку", что ему исполнилось 18 лет (без какого-либо подтверждения, авторизации и прочее), пишет ТАСС.

Ранее тему входа в соцсети по паспорту подняли на пресс-конференции президента России. Вопрос об этом задал Владимиру Путину журналист из Тобольска (Тюменская область) Шамиль Гулиев. Темой стала регистрация в соцсетях по паспорту, "деструктивная информация в сети, из-за которой школьников травят в школе". Журналист спросил, введут ли такую регистрацию. Путин в ответ сказал о необходимости найти "золотую середину". Соцсети взорвались различными комментариями на вопрос Гулиева: "буллинг в школах происходит из-за интернета. Приехали", "Наконец-то! Дети жалуются президенту на деструктивное влияние платформ. Большой знаток интернета Путин с удовольствием даёт свою мастерскую аналитику". Высказались о вопросе и коллеги-земляки Гулиева из Тюменской области.

""Тобольское время" решило напомнить Путину про регистрацию в интернете по паспорту, чтобы, конечно же, защитить детей в соцсетях. Спасибо, чувак. Летишь из Тобольска, чтобы стать единственным представителем региона, который задал вопрос президенту. Искра, буря, вспышка! Вся Тюменская область поняла, что у них - единственный шанс решить какую-то проблему. Даже банально попиарить горячие источники! Нависла тишина! Спрашиваешь про вход в интернет через паспорт", - написал в своём Telegram журналист из Тюмени Артур Галиев.

Теги: Татьяна Москалькова, возраст, маркировка, верификация


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