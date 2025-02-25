"За закладками на такси ездят": екатеринбургский депутат оценил "уровень жизни" горожан

Депутат гордумы Екатеринбурга от "Единой России" и по совместительству директор УК "РЭМП Железнодорожного района" Александр Колесников пошутил, что жители города живут настолько богато, что могут пользоваться услугами такси для поездок за закладками с запрещенными веществами.

"А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то?" — высказался Колесников в ответ на выступление депутата Тимофея Жукова. Жуков обратился к начальнику полиции города Виктору Позняку с просьбой проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые ездят за наркотиками и употребляют их прямо в автомобиле.

Депутат Колесников известен своими эксцентричными высказываниями. В декабре прошлого года он возмутился избыточным финансированием Академического района Екатеринбурга и сравнил остальные районы города с "брошенной женой".