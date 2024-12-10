10 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

"У нас остальные районы — как брошенная жена, что ли?" — екатеринбургский депутат пожаловался на "щедрое" финансирование Академического

Депутат городской думы Екатеринбурга от "ЕР", глава комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников заявил о том, что новый район города — Академический, получает непропорционально большое финансирование от городского бюджета.

По его словам, в период с 2018 по 2023 год Екатеринбург получил 36 млрд руб. софинансирования на содержание районов города, 16 млрд из которых получил Академический. Парламентарий также назвал суммы финансирования других районов. Так, Верх-Исетский получил 864 млн руб., а Железнодорожный — только 282 млн. После Академического больше всего средств из бюджета города получил Чкаловский район — 7,4 млрд руб.

"Ну вот разве это нормальная ситуация, уважаемые коллеги, когда примерно почти половина софинансирования из бюджета у нас уходит на Академический район? А у нас что, остальные районы-то — как брошенная жена, что ли? То есть, нашел молодую девку и все ей. А жена, с которой прожил жизнь, она никому неинтересна. Так получается, что ли? Или что? Это что за деление такое? Это что у нас за приоритеты? И после этого еще у нас некоторые депутаты говорят: "А что у нас в Академе ничего не делается?" — посетовал депутат Александр Колесников, который по совместительству является директором "РЭМП Железнодорожного района".

Теги: финансирование, район, бюджет, Академический


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