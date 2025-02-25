В Екатеринбурге не хватает трети полицейских

Дефицит личного состава в гарнизоне екатеринбургской полиции по состоянию на 2025 год составляет 31%. Об этом на заседании городской думы Екатеринбурга рассказал новый начальник городского УМВД Виктор Позняк.

"Не открою секрета, если скажу, что избытка в сотрудниках у нас нет. Сейчас некомплект по всему гарнизону составляет 31%", — сказал Позняк.

Проблема нехватки сотрудников полиции носит острый характер по всей стране. Ранее заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко заявил об огромном некомплекте личного состава в МВД. По его словам, особенно сильно эта проблема выражена в регионах.

На нехватку кадров жаловался и глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Еще в 2023 году он называл ситуацию с кадрами критической. "Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц (июль 2023 года – прим. ред.) уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. <…> И следователей не хватает", — заявлял Колокольцев.