Вице-премьер РФ оценил в Перми исполнение нацпроектов

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин накануне посетил Пермь. О визите федеральный чиновник сообщил в своем Telegram.

Он провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным и оценил выполнение задач нацпроектов.

"Хочу сказать, что регион неплохо себя показывает по разным направлениям. Задачи по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги" выполнены. Теперь надо выстроить работу по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" так же эффективно", - подчеркнул Хуснуллин.

В Пермском крае определили 41 опорный населенный пункт, где к 2030 году необходимо выполнить одну из основных задач – улучшить качество среды для жизни на 30%. Вице-премьер посоветовал краевым властям держать хороший темп по вводу жилья, причем сделать акцент на ИЖС, так как многие люди хотят жить в собственном доме.

Также он заявил о необходимости продолжать работу по расширению градпотенциала. Здесь уже есть определенные достижения, в том числе разработаны проекты комплексного развития территорий. В целом в Пермском крае определили 28 площадок с градпотенциалом 2,6 млн кв. м жилья. По многим проектам уже началась реализация.

Марат Хуснуллин отметил, что Пермский край входит в число лидеров по стране по доле региональных дорог в нормативном состоянии – этот показатель достиг 87,3%. Через регион пройдет скоростная трасса М-12 "Восток".

"Уверен, она даст толчок активному развитию прилегающих территорий", - заявил вице-премьер.

