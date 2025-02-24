Суд изменил приговор владелице уральского питомника, где пес напал на ребенка

Свердловский областной суд пересмотрел приговор по делу владелицы питомника ездовых собак, в котором пес напал на ребенка. В результате размер штрафа оказался снижен, но увеличена сумма компенсации.

Напомним, все случилось в феврале 2023 года на территории ДНП "Серебряный ключ" в уральском поселке Зеленый Лог. Группе детей оказывались услуги по катанию с горок. Когда одна из девочек скатывалась с горки, собака, принадлежащая владелице питомника "Эльбрус", выбежала и напала на ребенка.

В результате пес укусил девочку за лицо и расцарапал ее когтями. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По заключению эксперта, ребенку был причинен легкий вред здоровью. Полевской городской суд назначил женщине штраф в 30 тысяч рублей. Также в пользу пострадавшей были взысканы компенсация морального вреда – 150 тысяч рублей и материальный ущерб – 33 тысячи рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор был обжалован всеми сторонами. Потерпевшая настаивала на взыскании с владелицы питомника компенсации в миллион рублей, а осужденная – на своей невиновности.

Изучив дело, облсуд изменил приговор. Размер штрафа был снижен на 2 тысячи рублей – до 28 тысяч. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства то, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Однако размер компенсации морального вреда был увеличен до 300 тысяч рублей. Также владелица обязана компенсировать матери пострадавшей девочки 110 тысяч рублей судебных издержек.