На Урале владелица собачьего питомника осуждена за нападение пса на ребенка

В уральском городе Полевской вынесен приговор владелице питомника ездовых собак "Эльбрус". Женщина осуждена за оказание услуг, не отвечающих безопасности потребителей, в результате чего пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале 2023 года на территории ДНП "Серебряный ключ" в поселке Зеленый Лог. Группе детей оказывались услуги по катанию с горок. Когда одна из девочек скатывалась с горки, собака, принадлежащая владелице питомника, выбежала и напала на ребенка.

В результате пес укусил девочку за лицо и расцарапал ее когтями. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По заключению эксперта, ребенку был причинен легкий вред здоровью. Полевской городской суд назначил женщине штраф в 30 тысяч рублей. Также в пользу пострадавшей взысканы компенсация морального вреда – 150 тысяч рублей и материальный ущерб – 33 тысячи рублей.

Приговор пока не вступил в силу. В прокуратуре уже заявили, что изучат его, после чего он может быть обжалован.