Москалькова: Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о договоренности об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах.

"Есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", - приводят слова Москальковой РИА Новости.

Ранее обмудсмен заявляла, что вопрос о гуманитарном коридоре из занятой ВСУ части Курской области уже решается. В январе она сообщила, что местонахождение 517 жителей Курской области остается неизвестным.