24 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

РФ подробно рассказала о переговорах с США в Турции

РФ подробно рассказала в Турции о российско-американских переговорах. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва продолжит контактировать с Вашингтоном, сообщает ТАСС. Встреча в Эр-Рияде дала надежду на нормальный диалог с США, заявил Лавров.
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Сегодня глава МИД прибыл в Анкару. Об этом сообщаетTelegram-канал ведомства

На официальном портале МИД ведется прямая трансляция встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как пишет РИА Новости, за несколько дней до визита в Анкару министр находился в ЮАР, где проходила министерская конференция "Группы двадцати". Там Лавров встретился с Хаканом Фиданом и обсудил с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию.

Ожидается, что Лавров продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки, а также двусторонних отношений.

18 февраля столицу Турции с визитом посетил Владимир Зеленский, в тот же день в столице Саудовской Аравии прошли российско-американские консультации, в повестке которых стоял вопрос о начале переговоров по Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Украины заявил, что Турция является идеальным местом для диалога РФ, США и Украины по решению кризиса. Тем более, что Анкара уже принимала российско-украинские переговоры 2022 года. Тогда подписали Стамбульские договоренности, которые реализованы не были.

Теги: турция, лавров, мид


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