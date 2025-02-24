РФ подробно рассказала о переговорах с США в Турции

РФ подробно рассказала в Турции о российско-американских переговорах. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва продолжит контактировать с Вашингтоном, сообщает ТАСС. Встреча в Эр-Рияде дала надежду на нормальный диалог с США, заявил Лавров.

Сегодня глава МИД прибыл в Анкару. Об этом сообщаетTelegram-канал ведомства

На официальном портале МИД ведется прямая трансляция встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как пишет РИА Новости, за несколько дней до визита в Анкару министр находился в ЮАР, где проходила министерская конференция "Группы двадцати". Там Лавров встретился с Хаканом Фиданом и обсудил с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию.

Ожидается, что Лавров продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки, а также двусторонних отношений.

18 февраля столицу Турции с визитом посетил Владимир Зеленский, в тот же день в столице Саудовской Аравии прошли российско-американские консультации, в повестке которых стоял вопрос о начале переговоров по Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Украины заявил, что Турция является идеальным местом для диалога РФ, США и Украины по решению кризиса. Тем более, что Анкара уже принимала российско-украинские переговоры 2022 года. Тогда подписали Стамбульские договоренности, которые реализованы не были.