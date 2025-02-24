Два "коктейля Молотова" взорвались на территории консульства РФ в Марселе

Два "коктейля Молотова" взорвались на территории консульства РФ в Марселе. Их забросили туда неизвестные сегодня в 8 утра, сообщают французские СМИ, пишет SHOT.

Генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил, что взрыв прогремел на территории дипмиссии. Возле здания нашли украденный автомобиль.

Район оцеплен. На месте работают полицейские и около 30 пожарных.

Пострадавших нет, сообщил телеканал BFMTV, пишет ТАСС. Предварительно, речь идет пока только о материальном ущербе, уточняет корреспондент журнала Valeurs Actuelles.

Взрывы в Марселе имеют все признаки теракта, так заявила ТАСС Мария Захарова. Теперь Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию происшествия. РФ требует от Парижа шагов по усилению безопасности российских загранучреждений, заявила Захарова.