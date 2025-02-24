Отказ Зеленского проводить выборы поддерживает Евросоюз

Евросоюз поддерживает нежелание Владимира Зеленского проводить выборы. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече глав МИД Евросоюза (ЕС).

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По ее мнению, во время конфликтов не надо проводить избирательные кампании. Она сказала, что на выборах "мы сражаемся друг с другом", а на Украине ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него.

Глава евродипломатии высказала мнение, что в заявлениях президента США Дональда Трампа "очень широко представлены российские нарративы"

Также Каллас добавила, что Украина получит новый пакет военной помощи от ЕС.

Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме сотрудничества пообещала новый транш помощи Киеву в размере 3,5 млрд евро в марте.

"Европа здесь, чтобы укрепить Украину в критические дни", — заявила глава ЕК.

Ранее мы сообщали, что на форум стран-партнеров Украины прибыли лидеры Канады, Испании и Прибалтики. Среди прибывших - президент Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич, а также премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Визит политиков приурочен к третьей годовщине начала боев на Украине. Как ранее сообщал украинский президент Владимир Зеленский, в этот день в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. На встречу должны приехать лидеры 13 стран, еще 24 политика будут участвовать в ней по видеосвязи.