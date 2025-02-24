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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден один из разбойников, напавших в трамвае на студента УрФУ

В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному делу о разбое в трамвае. Одного из нападавших отправили в колонию.

Напомним, инцидент произошел в конце ноября 2023 года: двое молодых людей напали на студента УрФУ, когда тот ехал в трамвае с Площади 1905 года до Театра оперы и балета. Парни потребовали от студента 500 рублей. После чего один из них выхватил пистолет и приставил к коленке потерпевшего. Затем все трое вышли из трамвая на улицу.

Там требования денег продолжились, но студент отказался их отдавать. Тогда второй разбойник сделал выстрелы из пневматического пистолета в сторону потерпевшего, причинив тому пулевое ранение в область щеки. В дальнейшем обоих вымогателей задержали и поместили под арест. Было возбуждено уголовное дело, расследование держал на контроле глава СК России Александр Бастрыкин.

Пистолет(2023)|Фото: Накануне.RU

Сейчас дело дошло до суда. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался иностранный гражданин 1994 года рождения. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему 5 лет колонии общего режима. Что касается его сообщника, уголовное дело в отношении него пока приостановлено. Причину этого в прокуратуре не называют.

Ранее сообщалось, что напавшие на студента УрФУ уже были судимы. А в МВД рассказывали, за что сидел один из нападавших.

Теги: разбой, студент, трамвай, суд, Екатеринбург


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