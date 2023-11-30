Cтуденту УрФУ выстрелили в голову прямо в центре Екатеринбурга

Студенту УрФУ выстрелили в голову прямо около здания вуза на Ленина, 51. Учащийся госпитализирован.

Телеграм-канал "Екатское чтиво" пишет со слов очевидца, что магистрант первого курса поссорился с иностранцами около университета, затем прозвучал выстрел из травмата. У парня из головы шла кровь, он шел пошатываясь.

Другие очевидцы сообщают, что парень гулял с девушкой, когда на него напали мигранты — "просто докопались" без причины, а затем выстрелили в голову.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили 66.RU в пресс-группе УМВД.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отнес Средний Урал к регионам с активной этнической преступностью.