Ефремову снова "не светит" УДО

Актера Михаила Ефремова снова не выпустят из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).

Как сообщает SHOT, у него нашли смартфон, который каким-то образом попал к нему на территорию исправительной колонии-4 в Белгородской области. Там проводили масштабные поиски запрещенных вещей у заключенных.

Теперь артист сможет освободиться только если докажет, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения.

Как рассказал SHOT собеседник, в ИК-4 довольно жёстко с "гражданскими предметами", поэтому это явно "нетипичное явление". Будет проведена проверка.

В июне 2020 года Ефремов выехал на встречку на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном, его водитель Сергей Захаров погиб. В момент аварии Ефремов был в состоянии опьянения. Сейчас он отсидел около половины срока. Его приговорили к семи с половиной годам колонии.

Ранее сообщалось, что Ефремов в "секретном формате" подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. По информации источника Telegram-канала, прошение должны рассмотреть в ближайшие две недели.

Утверждается, что Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. В разговоре артист давил на состояние здоровья, говорил об исправной ежедневной работе и раскаянии.