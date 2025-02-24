Бывший вице-мэр Екатеринбурга возглавил Кировский район

В понедельник, 24 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил городу нового главу Кировского района. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, им стал Андрей Корюков.

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До нового назначения Корюков занимал пост заместителя главы Екатеринбурга. Орлов пожелал бывшему вице-мэру успехов в работе и выразил уверенность, что Кировский продолжит свое динамичное развитие во всех сферах.

"Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках", - заявил мэр.

В свою очередь, Корюков поблагодарил главу Екатеринбурга за доверие.

"Район интересный. Работы впереди много, чтобы обеспечить территории лидирующие позиции", - отметил новый глава Кировского района.