На Среднем Урале в честь Масленицы сожгут 9-метрового Солнечного коня

На этой неделе на Среднем Урале пройдут масленичные гуляния. Свердловчане устроят гастро-баттл и сожгут Солнечного коня.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Музей истории Екатеринбурга 24 февраля предлагает программу для взрослых: масленичные посиделки, где гостей будут ждать старинные напитки и блины с традиционными начинками. Там же состоится масленичный гастро-баттл с ресторанным критиком. Кроме этого, в Екатеринбурге праздничные мероприятия состоятся на катке на Площади 1905 года (1 и 2 марта) и в Парке Маяковского (2 марта).

Невьянский музей приглашает присоединиться к народным забавам в компании со скоморохами, Матушкой Зимой и Госпожой Масленицей. На старинном Таволожском керамическом заводе 1 марта выступят народные коллективы и артисты "Коляда-театра".

А в арамильском "Парке Сказов" главной сценой праздника станет арт-объект – 9-метровый Солнечный конь. Его планируется сжечь вечером 2 марта.

В этом году Масленая неделя, являющаяся символом перехода от зимы к весне, будет продолжаться с 24 февраля по 2 марта.