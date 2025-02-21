21 Февраля 2025
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Политика
Фото: Накануне.RU

Спецпосланник Трампа Уиткофф подружился с Путиным

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал, что долго беседовал с Владимиром Путиным во время своего визита в Москву в середине февраля. Об этом сообщает Sky News, пишет Lenta.ru

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"Это была отличная поездка в Москву. Я провел очень много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая с ним дружбу и выстраивая отношения. Все это привело к такому результату, что гражданин США Марк Фогель сел на самолет", — рассказал представитель Белого дома на инвестиционном форуме в Майами.

Уиткофф добавил, что освобождение американца Марка Фогеля стало возможным, в том числе, благодаря поддержке Трампа и "прекрасным отношениям" США с Саудовской Аравией. Он отметил, что его визит в Москву "стоил того".

В обмен Вашингтон освободил обвиняемого в США в отмывании денег россиянина Александра Винника. Издание The Washington Post писало, что в тот день Стив Уиткофф три часа разговаривал с президентом России. В Кремле эту информацию комментировать не стали.

Россиянин Александр Винник поблагодарил Владимира Путина и всех, кто помог ему в освобождении, за помощь.

"Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог", - заявил он на видео.

Винника освободили из американский тюрьмы 14 февраля. Россиянина доставили во Внуково самолетом ВВС США. По словам Винника, ему не говорили, куда он летит, а на его вопросы отвечали, что не знают.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Договоренность была достигнута по итогам визита в РФ специального посланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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