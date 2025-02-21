Папа Франциск может отречься от престола

Папа Римский Франциск может последовать примеру своего предшественника, Бенедикта XVI, и отречься от престола. Причиной такого поступка могут стать проблемы со здоровьем.

Об этом кардинал Джанфранко Равази сообщил в интервью газете Corriere della Sera. Священнослужитель уточнил, что Франциск хочет довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства, пишет ТАСС.

В августе 2014 г. Папа Римский Франциск выступил перед журналистами и заявил, что скоро "окажется в доме Господа". Понтифик не исключил, что ему осталось жить "два или три года". Также он признался, что готов сложить с себя полномочия, если не сможет больше выполнять свои обязанности в качестве Папы Римского. По словам Франциска, сделать это вполне возможно, "даже если кому-то из богословов это кажется неприемлемым". Он отметил, что 60 лет назад такой поступок был чем-то неслыханным для католической церкви, но сегодня это реально, поскольку "Бенедикт XVI открыл двери" к этой возможности. В 2021-ом появились схожие заявления об уходе Франциска с поста по состоянию здоровья.

Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почётного Папы на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана. Периодически его навещал нынешний понтифик Франциск, к которому, по собственному признанию, испытывал большую привязанность и глубокое уважение. 31 декабря 2022 г. стало известно о смерти почётного понтифика.