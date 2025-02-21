21 Февраля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: astrobl.ru

Мошенники похитили миллион у жительницы Чайковского с помощью функции трансляции экрана

Мошенники похитили деньги у 67-летней жительницы Чайковского с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Женщине поступил звонок в мессенджере. Незнакомец представился полицейским и убедил ее открыть счет в банке и перевести на него все деньги, которые у нее были на счетах в другом банке, якобы для того, чтобы их не похитили. Под руководством звонившего женщина установила на телефон приложение, ссылку на которое ей скинули в мессенджере. Далее разговор продолжился по видеосвязи. Лжеполицейский попросил включить демонстрацию экрана, что потерпевшая и сделала. В это время на ее телефон начали приходить уведомления о движении денежных средств, а затем видеозвонок прекратился.

Утром потерпевшая обратилась в банк за выпиской и узнала, что с ее счета был списан 1 млн руб. по QR-коду с помощью приложения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".

Полицейские отмечают, что сама по себе функция "демонстрация экрана" может казаться безопасной. Однако не стоит забывать, что, поделившись экраном своего телефона либо компьютера при общении по интернету, вы позволяете собеседнику увидеть номера ваших карт, суммы на счетах, коды в смс-сообщениях от банка. Эта и другая информация помогает мошенникам получить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги.

Напомним также, что сотрудники полиции и других госструктур, а также работники банков, медицинских учреждений, мобильных операторов и жилищно-коммунального хозяйства никогда не звонят в мессенджерах, не запрашивают реквизиты карты, коды из смс-сообщений и данные от интернет-банка.

Ранее программист и эксперт в области информационной безопасности, создатель международной компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский предложил "прослушивать звонки", чтобы защитить пользователей от мошеннических прозвонов через мессенджеры. Вопрос был поднят 19 февраля на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

В прошлом году наметились две массовые тенденции — миграция звонков в мессенджеры, что делает защиту пользователей сложнее, поскольку звонки передаются по зашифрованным каналам; вторая негативная тенденция — массовое использование дипфейков, например, поддельных голосовых звонков.

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что сотрудникам банков и государственных структур запрещено звонить через мессенджеры. Однако Евгений Касперский не согласился с тем, что такой запрет поможет уберечь пользователей. Он отметил, что мошенники продолжат звонить, и не все пользователи могут знать о запрете таких звонков для представителей госструктур и банков.

Касперский предложил технически фильтровать такие звонки по аналогии со спам-фильтрами в электронной почте.

Теги: трансляция экрана, мессенджер, мошенники, кража с банковского счета


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