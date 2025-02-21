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Фото: Накануне.RU

Гордума Березовского изменит правила конкурса на пост мэра после скандала с Маслаковой

В городской думе Березовского рассмотрят изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра. Об этом в гордуме задумались после скандала, произошедшего с последним выбранным главой Юлией Маслаковой.

"К сожалению, последние недели мы предстаем перед всей страной не в лучшем свете. В сложившейся ситуации нет вины думы, или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако, не состоялось вступление в должность. Высказывания о том, что мы избрали "технического" кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу. Нельзя назвать техническим кандидата, обладающего большим опытом работы и необходимыми компетенциями, который сначала получил поддержку конкурсной комиссии в составе представителей региональной власти и муниципальной думы, а затем одержал победу с большим перевесом", – отметил председатель думы Алексей Горевой.

По его словам, голосуя за Маслакову, депутаты были уверены в деловых и личных качествах кандидата, в его опыте и способности возглавить город. Сейчас в думу внесен проект решения "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Березовского городского округа". Согласно нему, конкурсная комиссия будет представлять депутатам всех кандидатов, прошедших второй этап конкурса. Исключение составят кандидаты, в отношении которых принято решение о непредставлении.

"Как и любой житель Березовского, каждый из нас хочет видеть перспективы, изменения к лучшему, внимание к проблемам. И, конечно, мы настроены на конструктивную работу. Предлагаемые изменения позволят в ходе повторного конкурса исключить ситуацию, когда на рассмотрение думы представляются только кандидаты, позднее называемые "техническими". Уверен, что в этом случае мы изберем главу, в течение срока полномочий которого мы будем работать в единой команде – губернатор Свердловской области, правительство региона, депутаты всех уровней и местная администрация. Только в этом случае нас ждут большие результаты и достижения", – добавил Горевой.

Очередное заседание думы состоится 27 февраля.

Напомним, в январе депутаты неожиданно избрали новым мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Писцова – только шесть. При этом Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

После Маслакова подала в суд на депутатов, которые вынесли решение о ее избрании, а позднее и вовсе пропустила свою инаугурацию.

Теги: Березовский, Маслакова, гордума, мэр, кандидат, правила, именение


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