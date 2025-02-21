21 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Количество жалоб на общественный транспорт в УрФО за год выросло на 46%

В 2024 году жители Уральского федерального округа стали почти в два раза чаще жаловаться на работу общественного транспорта. Об этом шла речь на совещании по обеспечению транспортного обслуживания населения, которое в Челябинске провел полпред президента России в УрФО Артем Жога.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, основные проблемы сферы связаны со старением и нехваткой транспортных средств, высоким физическим износом основных фондов и дефицитом квалифицированных кадров у перевозчиков. Было отмечено, что развитие отрасли не успевает за ростом городов, строительством новых районов и растущими потребностями жителей. По данным мониторинга информпространства, в 2024 году по сравнению с 2023 годом количество жалоб на общественный транспорт в УрФО выросло на 46%.

Артем Жога отметил, что задача по обеспечению транспортного обслуживания требует дальнейшей проработки с участием всех заинтересованных сторон – органов власти, производителей общественного транспорта и самого населения.

"Прошу участников совещания активно включиться в работу по реализации федеральных проектов, завершить инвентаризацию парка общественного транспорта и направить предложения в соответствующие федеральные органы исполнительной власти. По итогам указанной работы своевременно сформировать региональные программы развития общественного транспорта", - поручил уральский полпред.

Напомним, на этой неделе вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов поделился планами по закупке нового транспорта для города. Ранее в мэрии подвели первые итоги действия брутто-контрактов.

Теги: транспорт, Жога, жалобы, УрФО, полпред


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