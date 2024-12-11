Текслер заявил о нехватке троллейбусных депо в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о плохой работе общественного транспорта, заявил о нехватке депо, в которых можно обслуживать троллейбусы. Из-за этого многие маршруты приходится отменять

"Несмотря на то, что за последние 5 лет было запуплено десятки автобусов, трамваев, запущено собственное производство троллейбусов, люди жалуются на то, что отменяют маршруты, на то, что нет машин на линии, повышают оплату проезда и нельзя расплатиться банковскими картами, транспортными картами. Люди в час пик просто не могут уехать с остановок", — передала жалобы челябинцев журналистка.

Губернатор ответил, что нехватка подвижного состава действительно присутствует, но ее причины кроются не в физическом недостатке троллейбусов, а в том, что их негде обслуживать.

"Вы обозначили ряд троллейбусных маршрутов, которых в настоящий момент нет. Их, собственно, нет, потому что нет подвижного состава. Точнее, с троллейбусами, с точки зрения их производства, всё в порядке. Мы действительно открыли у себя завод по производству троллейбусов. Проблема в том, что троллейбусы должны эксплуатироваться, обслуживаться, мыться ежедневно, поэтому нужны троллейбусные депо. <….> Выяснилось, что одно троллейбусное депо зачем-то вообще было продано, и пришлось в другом месте строить новое депо для того, чтобы обслуживать троллейбус своевременно ", — сказал Текслер.

Он добавил, что в апреле завершится строительство нового депо и на линию смогут выйти 98 троллейбусов, а также все старые маршруты, что должно изменить ситуацию с отменами маршрутов. Кроме того, губернатор анонсировал появление новых метротрамвайных вагонов.