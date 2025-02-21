21 Февраля 2025
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Общество Томская область
Фото: Накануне.RU

В Томской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны и труженики тыла получат дополнительные выплаты к юбилею Победы

Единовременные дополнительные выплаты получат в Томской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также труженики тыла.

Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур на заседании областного Совета ветеранов, которое проходит в преддверии Дня защитника Отечества.

"Принял решение к 80-летнему юбилею Великой Победы назначить единовременные дополнительные выплаты участникам и инвалидам войны, а также труженикам тыла", – рассказал губернатор Владимир Мазур, слова которого приводят в пресс-службе главы региона.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона уточнил, что участники и инвалиды войны получат по 100 тысяч рублей, труженики тыла — по 10 тысяч.

Губернатор напомнил, что с 2024 года участникам и инвалидам войны дополнительно выплачивается по 10 тысяч рублей каждый месяц.

Также Владимир Мазур поручил разработать закон о "детях войны". Документ будет предусматривать выплаты жителям Томской области, которым к 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Теги: победа, великая отечественная война, владимир мазур


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