Губернатор Самарской области назвал "фейком" слухи о своем самоубийстве

Новости о том, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев покончил с собой, являются фейком. Об этом сам губернатор рассказал в своем Telegram-канале, записав "кружок".

"Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги - укронацисты - распространяют в развитие вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать", - сказал Федорищев.

Напомним, что до этого в региональные Telegram-каналы стали поступать новости о кончине губернатора.

Вчера - 19 февраля БПЛА ВСУ пытался атаковать важный водонапорный узел в Донецкой народной республике (ДНР). Террористическую атаку сорвал "Купол Донбасса", а ночью БПЛА атаковали Сызранский НПЗ.