Житель Новоуральска отсудил у морга больше 220 тысяч рублей за неподготовленное к похоронам тело матери

В Новоуральске местный житель подал в суд на местный морг, не подготовивший к похоронам тело его матери. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия в жизни Владислава произошла в начале апреля 2024 года. Женщина скончалась от болезни и несколько дней пролежала в квартире, пока ее не обнаружил сын. Последний обратился в бюро ритуальных услуг для организации похорон, а те уже по доверенности заказали моргу "Центральная МСЧ №31 Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ) комплексную подготовку тела к захоронению. Родственники передали одежду усопшей и заплатили за услугу 2,7 тыс. рублей.

Уже на кладбище выяснилось, что тело к процедуре погребения готово не было - оно все еще находилось в черном пакета, а одежда и ритуальные принадлежности просто лежали сверху. Убитым горем родственникам пришлось все делать самостоятельно, после чего женщину похоронили.

Владислав, его брат и муж усопшей обратились с иском в Новоуральский городской суд с просьбой обязать ФГБУЗ вернуть 2,7 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по подготовке тела к захоронению, а также взыскать в пользу каждого истца по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Представитель учреждения в суде заявил, что тело нельзя было хоронить в открытом гробу, так как с момента смерти прошло много времени. Сотрудники ФГБУЗ, по его словам, пытались связаться с родственниками, чтобы отказаться от выполнения услуги и расторгнуть договор, однако у них не вышло этого сделать.

Суд постановил удовлетворить требования истца частично: супругу почившей компенсация выплачена не будет. При этом к компенсации сыновьям - каждому по 100 тыс. рублей и возвращению 2,7 тыс. рублей, прибавится оплата расходов на составление иска в 5 тыс. рублей и услуги представителя в 20 тыс. рублей. Ответчик пытался оспорить решение в Свердловском областном суде, однако решение было оставлено без изменений.