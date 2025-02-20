Житель Новоуральска отсудил у морга больше 220 тысяч рублей за неподготовленное к похоронам тело матери

20 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Новоуральска отсудил у морга больше 220 тысяч рублей за неподготовленное к похоронам тело матери

В Новоуральске местный житель подал в суд на местный морг, не подготовивший к похоронам тело его матери. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия в жизни Владислава произошла в начале апреля 2024 года. Женщина скончалась от болезни и несколько дней пролежала в квартире, пока ее не обнаружил сын. Последний обратился в бюро ритуальных услуг для организации похорон, а те уже по доверенности заказали моргу "Центральная МСЧ №31 Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ) комплексную подготовку тела к захоронению. Родственники передали одежду усопшей и заплатили за услугу 2,7 тыс. рублей.

Уже на кладбище выяснилось, что тело к процедуре погребения готово не было - оно все еще находилось в черном пакета, а одежда и ритуальные принадлежности просто лежали сверху. Убитым горем родственникам пришлось все делать самостоятельно, после чего женщину похоронили.

Владислав, его брат и муж усопшей обратились с иском в Новоуральский городской суд с просьбой обязать ФГБУЗ вернуть 2,7 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по подготовке тела к захоронению, а также взыскать в пользу каждого истца по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Представитель учреждения в суде заявил, что тело нельзя было хоронить в открытом гробу, так как с момента смерти прошло много времени. Сотрудники ФГБУЗ, по его словам, пытались связаться с родственниками, чтобы отказаться от выполнения услуги и расторгнуть договор, однако у них не вышло этого сделать.

Суд постановил удовлетворить требования истца частично: супругу почившей компенсация выплачена не будет. При этом к компенсации сыновьям - каждому по 100 тыс. рублей и возвращению 2,7 тыс. рублей, прибавится оплата расходов на составление иска в 5 тыс. рублей и услуги представителя в 20 тыс. рублей. Ответчик пытался оспорить решение в Свердловском областном суде, однако решение было оставлено без изменений.

Теги: Новоуральск, морг, тело, суд, компенсация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети