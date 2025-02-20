20 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались в ЦБ из-за возможного возвращения в Россию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях форума "Кибербезопасность в финансах", который проходит в Екатеринбург, высказалась о возможном возвращении в Россию Visa и Mastercard.

По её словам, представители платёжных систем не обращались в Центробанк по этому поводу, и говорить об их возвращении пока преждевременно, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Visa и Mastercard в скором времени могут вернуться в Россию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, компании потеряли большой рынок, они будут стремиться восстановить статус в стране. Однако, по мнению депутата, сделать это будет сложно, поскольку в России уже привыкли к новым системам. "Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", - сказал политик.

Теги: "Кибербезопасность в финансах", Эльвира Набиуллина, ЦБ, Visa, Mastercard


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Ранее 17.02.2025 12:51 Мск В Госдуме допустили, что Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию
Ранее 22.10.2024 13:07 Мск У ряда карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России

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