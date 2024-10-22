У ряда карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России

У части банковских карт Visa и Mastercard впервые с момента ухода платежных систем из России истекут сертификаты безопасности чипов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сертификаты эмитента действуют независимо от срока действия карт, они закупаются банками на различные сроки. До ухода Visa и Mastercard этот срок продлевался, теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате такие карты или нет.

При этом функционирование карты зависит от двух банков, участвующих в платежной цепочке, — банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить. К примеру, проблемы могут возникнуть с проведением отложенных операций: при оплате проезда в общественном транспорте или офлайн, когда POS-терминал не подключен к сети.

Напомним, в марте 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard приняли решение ограничить свою работу в России. Из-за этого в стране резко вырос спрос на карты "Мир". Санкциями ряд стран запретил поставки в Россию полупроводников (чипов), которые необходимы для выпуска карт. После этого появилась и сведения о дефиците "пластика" для выпуска карт "Мир", но банк "Тинькофф" опроверг эту информацию.