В Сочи задержан мужчина, готовивший диверсию на железнодорожном объекте

В Сочи задержан россиянин, готовивший диверсию на железнодорожном объекте по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ. Об этом сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина по заданию куратора изготовил три самодельных зажигательных устройства для осуществления поджога электрооборудования. Он были задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

В декабре сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде россиянина, готовившего подрыв железнодорожных путей. У него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также у молодого человека нашли переписку с представителем украинских спецслужб.