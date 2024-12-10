В Нижнем Новгороде задержан гражданин РФ и Германии, готовивший подрыв ж/д путей

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде россиянина, готовившего подрыв железнодорожных путей.

У него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также у молодого человека нашли переписку с представителем украинских спецслужб, сообщает ТАСС.

Задержанный рассказал, что в ноябре 2024 года он за обещанное куратором денежное вознаграждение готовил диверсию на участке железнодорожного полотна.

По данным ФСБ, у гражданина России 2003 года рождения имеется также немецкое гражданство.

Ранее украинского агента, изготавливавшего бомбы для проведения терактов в трех российских регионах, задержали в Калужской области. Следствие установило, что в октябре 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина оборудовал лабораторию для производства взрывчатки в своем загородном доме. Изготовленные взрывные устройства, как сообщает ФСБ, передавались через тайники другим агентам для терактов в Белгороде и Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.