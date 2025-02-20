Суд отправил в колонию жительницу Каменска-Уральского, похитившую ребенка знакомой

Жительницу Каменска-Уральского отправили в колонию за похищение чужого ребенка и незаконное проникновение в жилище. Такое решение вынес суд.

Напомним, все случилось летом прошлого года. 50-летняя женщина из личных неприязненных отношений к своей знакомой решила похитить ее сына 2015 года рождения. Утром 31 июля в пьяном состоянии она пришла домой к бывшей подруге и с силой дернула входную дверь в квартиру. Дверь открылась, и женщина зашла внутрь. Там она потребовала от ребенка, чтобы тот оделся, заставила выйти из квартиры и следовать за ней.

С телефона мальчика похитительница позвонила его матери и сообщила, что забрала сына. Когда она и ребенок находились в Парке Трубников, к ним подъехали сотрудники полиции. Они задержали женщину, а освобожденного ребенка отдали матери.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, свою вину женщина признала в полном объеме. Синарский районный суд Каменска-Уральского по совокупности преступлений назначил ей 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима.