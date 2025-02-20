Shot: Boeing планирует вернуться в РФ в обмен на российский титан

Американская компания Boeing планирует возвращение на российский рынок, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, корпорация собирается вновь разрешить российским авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей на рынок России. Взамен американскому производителю могут снова открыть доступ к российскому титану, от которого компания сама отказалась в 2022 году.

Утверждается, что лизингодатели уже начали закулисные переговоры с российскими компаниями на предмет того, какие именно самолеты готовы приобрести перевозчики.

Напомним, после начала СВО западные страны ввели запрет на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним. В 2023 году в Росавиации сообщили, что иностранные самолеты авиакомпаний РФ могут летать до 2030 года. Глава ведомства заявлял, что Россия до этого времени создаст больше тысячи самолетов, с налаживанием серийного производства Superjet New, МС-21 и других лайнеров отечественного производства произойдет постепенное вытеснение западных самолетов.