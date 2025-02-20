Девятерых челябинцев задержали за похищение человека

19 февраля в Челябинске задержали девятерых местных жителей, которые похитили человека, требуя выкуп.

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Возбуждено уголовное дело в отношении 9 человек, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ УК РФ (похищение человека).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, днем 15 февраля группа подозреваемых рядом с домом № 17-Б по Краснопольскому проспекту в Челябинске захватила и увезла на автомобиле 22-летнего приезжего юношу.

Они привезли потерпевшего в один из домов по улице Ягодной, где насильно удерживали четыре дня, требуя деньги и другое имущество с родителей потерпевшего и угрожая его убийством.

19 февраля банду задержали при поддержке Росгвардии. Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам и собирает доказательную базу.

Ранее силовики задержали троих жителей Мегиона, которые вывезли местного жителя в лес, где начали избивать, вымогая 500 тыс. рублей.