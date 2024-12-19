Трех мегионцев будут судить за похищение человека и вымогательство полмиллиона рублей

Трое жителей Мегиона предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемые силой усадили 28-летнего мегионца в автомобиль, вывезли в лес, где начали избивать, вымогая 500 тыс. руб. После этого они привезли потерпевшего на парковку в Мегионе.

Лангепасским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Мегиона. Они обвиняются в совершении в похищении , совершенных группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Увидев проезжающий патрульный автомобиль ДПС, потерпевший разбил стекло, выбрался из салона машины и сообщил сотрудникам полиции о совершенном преступлении.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.