В России стало больше пенсионеров

В России по данным на 1 января 2025 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,17 млн человек.

Показатель увеличился за год на 94 тыс. человек (0,2%). Данные не включают в себя пожилых людей в новых регионах, а также получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета РФ и других силовых и правоохранительных ведомств.

Численность пенсионеров показала позитивную динамику впервые с 2018 года — тогда она выросла на 361 тыс. человек. В дальнейшем их количество сокращалось каждый год — как в результате поэтапного увеличения пенсионного возраста в ходе пенсионной реформы, так и в результате временного превышения смертности над нормой на фоне эпидемии COVID-19. За 2023 год пенсионеров стало меньше на 700 тыс. человек. В этот год по графику пенсионной реформы выходов на пенсию не было.

В разрезе работающих/неработающих пенсионеров основной прирост численности произошел в категории официально работающих пенсионеров: в 2024 году их стало больше на 343 тыс. человек — 8,2 млн (и на 373 тыс. больше за четвертый квартал). Численность неработающих пенсионеров по итогам 2024 года, напротив, сократилась — на 248 тыс. человек, до 32,96 млн, сообщает РБК.

Задействование пожилых людей в экономике становится ключевым направлением политики, согласно прогнозам ОЭСР, к 2050 году один из шести работников в мире будет старше 65 лет.