"Результат впечатляет". Свердловские власти оценили готовность новой школы в Пышме

Власти Свердловской области осмотрели новую школу поселка Пышма. Первый вице-губернатор Алексей Шмыков и министр строительства Григорий Сурганов лично оценили готовность объекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", здание ввели в эксплуатацию под новый год, а сейчас его наполняют мебелью и оборудованием.

"На реализацию долгожданного проекта новой школы направлено более миллиарда рублей. Строительство здания площадью свыше 10 тысяч квадратных метров велось по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках целевой программы "Современный облик сельских территорий". Результат впечатляет! Те новшества, которые применяются в современных школах Екатеринбурга, применили и здесь", - рассказал Алексей Шмыков.

Актовый зал на 108 мест оборудован необходимой аппаратурой. В нем есть гримерные и помещения для хранения костюмов, декораций и бутафории, музыкальных инструментов. В информационном центре предусмотрена мультимедийная аудитория, рассчитанная на проведение семинаров и образовательных мероприятий. Пищеблок рассчитан на 200 посадочных мест, оснащен современным оборудованием для приготовления и хранения продуктов, а также линией раздачи.

"Школа получилась хорошая, с красивым благоустройством, великолепным стадионом – второго такого в Пышме нет. Думаю, дети будут учиться здесь с удовольствием! Важно, чтобы удалось доукомплектовать штат и обеспечить профессиональную эксплуатацию тем сложным инженерным системам, которые здесь реализованы. Мы со своей стороны еще в течение пяти лет будем следить за зданием в рамках гарантийных обязательств", - отметил директор АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Олег Минкин.

Уже летом в школе планируют организовать детский оздоровительный лагерь. В течение года здесь будут проводить мероприятия и реализовывать программы дополнительного образования для детей и взрослых. На втором этаже размещается музей истории поселка.

"Мы на протяжении многих лет работали в две смены, существующее здание школы перегружено. Сейчас, благодаря строительству нового здания, мы сможем перейти на учебу в одну смену, открываются возможности и для более качественной работы кружков, секций, организации мероприятий. Реализованная в школе спортивная база непременно должна приносить пользу всему населению поселка! Сейчас у нас реализовано 34 программы дополнительного образования, к 2026 году планируем увеличить их число до 64", - заявил директор Пышминской средней школы Дмитрий Исаев.

"Атомстройкомплекс" является одним из ключевых партнеров правительства Свердловской области в проектировании и строительстве образовательных учреждений. В портфолио компании более трех десятков образовательных учреждений, в том числе Уральский губернаторский лицей, а также обе школы, построенные в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства: №41 на ВИЗе и №314 в Пионерском микрорайоне.