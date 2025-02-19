Якушев и Моор открыли в Тюменской области школу

В Тюменском районе открыта новая школа. В церемонии поучаствовали экс-глава региона и уральский полпред, а ныне – первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и действующий губернатор Александр Моор.

"Это одно из самых больших учебных заведений региона. Осмотрели школу с Владимиром Владимировичем, поздравили ребят и их родителей с праздником", - написал Моор в своём telegram-канале.

Ранее стало известно, что охранники в Тюменской области с начала текущего года будут носить оружие и бронежилеты. Такие поправки внёс в ГОСТ Росстандарт. Охранники регулярно будут сдавать экзамены на профпригодность. 3 февраля на координационном совете будут обсуждаться вопросы применения ГОСТов. Охранников будут периодически проверять на пригодность и применение оружия. Находиться на посту в бронежилетах, касках и с оружием охранники должны во время режима усиленной охраны, который может вводиться во время режима повышенной опасности.

Посёлок Московский, где открылась школа, основан в начале ХХ века купцом Петром Воробейчиковым и его женой Павлой Гилёвой. В старые времена это место в устье реки Падеринки называлось Заимка. Чета дореволюционных предпринимателей организовала здесь артель "Свой труд", основным занятием которой было полеводство и животноводство.