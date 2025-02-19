СК проверит, почему уральский дом с плесенью в квартирах хотят расселить только в 2029 году

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует разобраться в ситуации с аварийным домом в уральском поселке Светлом.

Как сообщает информационный центр СК России, двухэтажный барак 1970 года постройки был признан аварийным еще в 2018 году и находится в непригодном состоянии. У дома изношены инженерные системы, разрушается фундамент, а температурный режим не соответствует нормативам. Также у барака протекает кровля, из-за чего в квартирах из-за повышенной влажности появилась плесень.

Утверждается, что обращения жильцов результатов не принесли, а сроки расселения постоянно переносятся, последний раз – на 2029 год. Между тем, в доме проживают две многодетных семьи, в одной из которых воспитывается ребенок-инвалид.

Следственный комитет начал проверку. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после истории уральского пенсионера, вынужденного жить в доме, которому уже 155 (!) лет.