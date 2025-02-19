"Нытвенский маслозавод" оспорил действия властей при приватизации производства в Свердловской области

ФАС признала незаконными действия минимущества Свердловской области по жалобе прикамского ООО "Маслозавод Нытвенский". Речь идёт о признании незаконным недопуска предприятия к торгам по продаже акций свердловского АО "Ирбитский молочный завод" из-за отсутствия данных о задатке.

Ранее победителем конкурса стало столичное АО "Смартпроект", связанное с местными инвесткомпаниями. Оно ране выкупило 49% долей Ирбитского завода. Комиссия ФАС согласилась, что задаток в 134,748 млн руб. был внесён, но итоги торгов антимонопольный орган отменять не стал, пишет "Ъ-Прикамье".

Напомним, в июле 2023-го депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали продажу почти половины акций "Ирбитского молочного завода".