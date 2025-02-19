Лавров: Недопустимо размещение миротворцев из НАТО на Украине

Размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы. По словам дипломата, речь идет, в том числе о вооруженных силах стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами.

Лавров отметил, что расширение Альянса и "поглощение" им Украины представляет прямую угрозу суверенитету России.

Также министр указал, что роль ЕС в переговорах по украинскому урегулированию исключена, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.