Военные РФ будут получать выплату за сутки отдыха сразу

Порядок получения одной выплаты для военных изменило Министерство обороны России, сообщает Telegram-канала.

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Теперь выплату вместо дополнительных суток отдыха за выполнение особых задач солдат будет получать сразу, а не после выполнения задачи.

Приказ подписал глава Минобороны Андрей Белоусов.

"Военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием", — сообщили в ведомстве.

Ранее российские контрактники могли получить выплату вместо суток отдыха лишь по окончании задачи и возвращении в пункт дислокации. Однако теперь компенсация не привязана ко времени.

Накануне сообщалось, что дополнительные пособия могут получать семьи военнослужащих по призыву в России. Они назначаются помимо других мер поддержки и не зависят от доходов и трудоустройства, написала в Telegram-канале заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В частности, речь идет о ежемесячном пособии на ребенка до трех лет. Оно выплачивается за период, когда отец находится на военной службе. Если детей несколько, получать пособие можно на каждого ребёнка - 18 285 рублей ежемесячно.