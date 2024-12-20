Госдума в январе планирует решить вопрос о выплатах бойцам в Курской области

Госдума инициировала запрос в правительство по вопросу выплат участникам КТО в Курской области наравне с участниками СВО. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его цитирует ТАСС.

Накануне глава государства назвал упущением, что воюющие в Курской области бойцы не получают выплаты как участники специальной военной операции. "Все пересчитаем задним числом! Все получат необходимые выплаты, не сомневайтесь!", - заверил Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции