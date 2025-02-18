Россия и США могут провести саммит в Саудовской Аравии

Россия и США могут провести в Саудовской Аравии саммит.

"Положение (ближневосточных государств) усилится дальше, если США и Россия согласуют дату саммита в Саудовской Аравии, возможно, уже на следующей неделе", - приводит РИА Новости данные Bloomberg.

Отметим, двусторонняя встреча президентов России и США будет посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.