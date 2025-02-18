Экс-президента Грузии закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели", пишет ТАСС.

Она прилетела из Германии, где участвовала в Мюнхенской конференции по безопасности. В зале прилета к ней подбежали люди, закидали яйцами и скрылись.

Зурабишвили занимала пост главы государства в 2018-2024 годах.

В этом же аэропорту ранее закидали яйцами бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию, который также прибыл в Тбилиси из Мюнхена.

В январе Зурабишвили попросила команду Дональда Трампа защитить Грузию от России. Бывший президент, находясь в США, использовала личные связи, чтобы получить доступ к президенту США. Попасть к администрации бывшего президента Джо Байдена было сложно из-за того, что она жестко придерживалась протокола.

Идея Зурабишвили заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, которая якобы использует Грузию "как игровую площадку". По словам экс-президента, она сообщила Трампу, что ее страна представляет стратегически важный регион, который Вашингтон не должен забывать.