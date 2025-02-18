Министр Решетников обвинил россиян в росте цен

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил, почему в России растут цены. По его мнению, не все отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен.

"То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления", - сказал RT Решетников.

Подорожание молочной продукции, в первую очередь масла, вызвано тем, что у людей с ростом доходов поменялась структура потребления: они стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объём сырого молока пока ограничен.

"То же самое мы видим в туризме. Рост спроса на путешествия внутри страны всё ещё не соответствует имеющимся возможностям. Плюс у нас всё ещё закрыта для полётов значимая часть наших южных территорий, в первую очередь Крым и частично побережье Краснодарского края", - говорит министр.