Переговоры США и России стартовали в Эр-Рияде

Переговоры США и России стартовали сегодня в столице Саудовской Аравии, сообщает SHOT. В Эр-Рияд прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Видео с Сергеем Лавровым в своем телеграм-канале опубликовала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Встреча будет посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.

Зеленский заявил, что результаты переговоров в Саудовской Аравии он признавать не будет. Также Зеленский торпедирует инициативы президента США Дональда Трампа.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится СВО. Видео с речью главы республики опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям и улучшать навыки. Кроме того, он добавил, что нужно использовать новые технологии, "сколько бы это ни стоило".